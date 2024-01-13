Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uludağ'da hafta sonu pistler doldu

        Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'da hafta sonu pistler doldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

        Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin, yoğunluğu daha da artırdığı Oteller Bölgesi, kayak, kızak ve snowboard yapanlarla doldu.

        Havanın güneşli olmasıyla otellerde konaklayan tatilciler ve günübirlikçiler, teleski ve telesiyejlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da poşetle kayanlar da oldu.

        İstanbul'dan gelen Ömer Faruk Beyhan, AA muhabirine, Uludağ'ı çok sevdiğini ve yılda en az iki kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bugün hava çok güzel. 4 arkadaş Uludağ'a geldik. Buradan da Bursa merkezi gezeceğiz." dedi.

        Tuzla Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cemal Ali Kuşan da 33 kişilik kafileyle Uludağ'a geldiklerini anlattı.

        Bölgeyi çok beğendiklerini dile getiren Kuşan, "Birazdan otelimize geçeceğiz. Teleferiğe de bindik, çok eğlenceliydi." diye konuştu.

        Turistlerin fotoğraflarını çeken Mine Kaya ise Uludağ'da sezonun bu hafta itibarıyla açıldığını, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların akın akın Uludağ'a geldiğini ifade etti.

        Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın alında 14, en yüksek sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi

        Benzer Haberler

        Babaannesi, 6 yaşındaki Umut´u belediye otobüsünde unuttu
        Babaannesi, 6 yaşındaki Umut´u belediye otobüsünde unuttu
        Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar karlı ormanlarla bütünleşti
        Uludağ'ın yamaçlarındaki kıvrımlı yollar karlı ormanlarla bütünleşti
        Otobüs şoförüne saldıran 3 şüpheli serbest
        Otobüs şoförüne saldıran 3 şüpheli serbest
        Eşi Petek'i, cep telefonunu vermediği için öldürmüş
        Eşi Petek'i, cep telefonunu vermediği için öldürmüş
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın
        Türkiye'den 112 ülkeye 11 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı
        Türkiye'den 112 ülkeye 11 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yapıldı