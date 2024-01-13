Uludağ'da hafta sonu pistler doldu

Türkiye'de kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu pistlerde yoğunluk yaşanıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen günübirlikçilerin, yoğunluğu daha da artırdığı Oteller Bölgesi, kayak, kızak ve snowboard yapanlarla doldu.

Havanın güneşli olmasıyla otellerde konaklayan tatilciler ve günübirlikçiler, teleski ve telesiyejlerde uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da poşetle kayanlar da oldu.

İstanbul'dan gelen Ömer Faruk Beyhan, AA muhabirine, Uludağ'ı çok sevdiğini ve yılda en az iki kez ziyaret ettiğini belirterek, "Bugün hava çok güzel. 4 arkadaş Uludağ'a geldik. Buradan da Bursa merkezi gezeceğiz." dedi.

Tuzla Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cemal Ali Kuşan da 33 kişilik kafileyle Uludağ'a geldiklerini anlattı.

Bölgeyi çok beğendiklerini dile getiren Kuşan, "Birazdan otelimize geçeceğiz. Teleferiğe de bindik, çok eğlenceliydi." diye konuştu.

Turistlerin fotoğraflarını çeken Mine Kaya ise Uludağ'da sezonun bu hafta itibarıyla açıldığını, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların akın akın Uludağ'a geldiğini ifade etti.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının en düşük sıfırın alında 14, en yüksek sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü bölgede kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.