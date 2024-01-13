ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Uğur Yüksel, Kadir Giray Esen

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 19, Coulibaly 4, Tuba Poyraz 10, Eda Şahin 1, Wallace 12, Fluker 8, Gülfer Tokatlı

ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 10, Kiss 17, Melis Gürcan 5, Mabrey 24, Cornelius 10, Derin Yaya, Sinem Ataş 10, Holingsvorth 5, Meltem Avcı 4

1. Periyot: 10-23

Devre: 37-42

3. Periyot: 46-64

BURSA

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