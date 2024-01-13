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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 16:05 Güncelleme: 13.01.2024 - 16:05
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler: Berk Kurtulmuş, Uğur Yüksel, Kadir Giray Esen

        Bursa Uludağ Basketbol: Williams 19, Coulibaly 4, Tuba Poyraz 10, Eda Şahin 1, Wallace 12, Fluker 8, Gülfer Tokatlı

        ÇBK Mersin: Asena Yalçın, Williams 10, Kiss 17, Melis Gürcan 5, Mabrey 24, Cornelius 10, Derin Yaya, Sinem Ataş 10, Holingsvorth 5, Meltem Avcı 4

        1. Periyot: 10-23

        Devre: 37-42

        3. Periyot: 46-64

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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