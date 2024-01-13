Bursa ve çevre illerde teröre tepki, Gazze'ye destek yürüyüşleri yapıldı Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasından dolayı teröre tepki ve İsrail'in saldırıları nedeniyle acil ateşkes çağrısında bulunarak Gazze halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlendi.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Yalova'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olmasından dolayı teröre tepki ve İsrail'in saldırıları nedeniyle acil ateşkes çağrısında bulunarak Gazze halkına destek olmak amacıyla yürüyüş ve basın açıklamaları düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesince organize edilen etkinlikte, Gazi Orhan Parkı'nda toplanan grup, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Katılımcılar yürüyüş sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Bursa'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atıldı.

Bazı çocukların, Filistin'e yapılan saldırılarda hayatını kaybeden akranlarının sarıldığı kefenleri temsilen beyaz örtü taşıdığı yürüyüşün ardından grup adına basın açıklaması yapıldı.

İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, dün şehit olan 9 asker için dua ederek, yaralılara acil şifalar diledi.

Dünyanın görmediği zulme ve soykırıma şahitlik ettiklerini belirten Kaptan, "Dünya şu anda gözünü Gazze'ye dikmiş ve oradaki zulmünü maalesef seyrediyoruz. Yarın 100'üncü gününü dolduracak Gazze soykırımı maalesef söylenecek söz bırakmıyor. 100 günde 10 binin üzerinde çocuğu katleden İsrail'i, onun sahibi olan Amerika, İngiltere ve Batı ülkelerini lanetliyoruz." dedi.

Gruptakiler, şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Kardeşlik Platformunca Çarşı Camisi'nden başlatılarak Alaattin Camisi'ne kadar süren yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı.

Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Eskişehir İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Şirin Aslan, Gazze'de 10 bini çocuk, 7 binden fazlası kadın olmak üzere 23 bini aşkın insanın İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini vurguladı.

Gazze'de insani krizin en ciddi boyutlarda yaşandığı alanlardan birinin sağlık hizmetleri olduğunu anlatan Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırılarında hiçbir sınır gözetmeyen İsrail, 7 Ekim'den bu yana yoğun şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor. Bugüne kadar 150'ye yakın sağlık merkezi ve hastanenin yanı sıra yaralıları taşıyan 100'den fazla ambulans işgalcilerin saldırısına uğradı. Bugüne kadar çok sayıda yaralı ve hasta, sağlık hizmetlerinin yetersizliği sebebiyle tedavi göremedi ve hayatlarını kaybetti. Şu anda Gazze'de 50 bin hamile bulunuyor. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, 50 bin kadın, elektrik ve medikal hizmetler olmadan doğum yapmak zorunda kalabilir. Hastanelerin bombalanması, yemek ve suya ulaşımın engellenmesi hamileler için çok ciddi bir tehlike arz ediyor."

Gruptakiler, basın açıklaması sonrasında şehitler için gıyabi cenaze namazı kılmasının ardından dağıldı.

Her hafta sonu düzenlenen "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" ise öğle saatlerinde sağlık çalışanları ve doktorlar tarafından gerçekleştirildi. Köprübaşı'ndan Ulus Anıtı'na kadar devam eden yürüyüş, basın açıklamasıyla son buldu.

- Balıkesir

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Şerif Paşa Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Sındırgı Sivil Toplum Platformunun düzenlediği yürüyüş sırasında katılımcılar Türk bayrakları, terörü ve İsrail'in zulmünü lanetleyen pankart ve dövizler taşıdı.

Meydanda Kur'an-ı Kerim tilavetinin öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasının da okunduğu etkinlikte, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş terörü lanetleyerek şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İlçe Müftüsü Sami Türkel'in dua etmesiyle sona eren etkinliğe, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, MHP İlçe Başkanı Hasan Aslan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

- Çanakkale

Çanakkale İskele Meydanı'nda Filistin'e Destek Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Grup adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Fatih Orhan, terörü bir kez daha lanetlediklerini dile getirdi.

Irak kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan 9 askere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Orhan, "Memleketimize kasteden, emperyalistlerin maşası olan hainler, kirli emellerine asla ulaşamayacaklar. Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırıyoruz." ifadesini kullandı.

Orhan, terör örgütlerini destekleyerek milletin üzerine salanlar ile Gazze'de soykırım yapanların aynı, tetikçilerin farklı olduğunu belirtti.

İnsanlığın, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiğini vurgulayan Orhan, şunları kaydetti:

"Apartheid rejimi işgalci İsrail; kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Son bilgilere göre Filistin'de 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp... İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırılar sonucu Gazze içinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti."

Açıklamanın ardından hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

- Kütahya

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından düzenlenen etkinlik için Zafer Meydanı'na bir araya gelen grup, Türk bayrağı açtı.

Gruptakiler, "Terörü ve destekçilerini lanetliyoruz" ve "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, siyonizme lanet" yazılı pankartlarla, terör örgütü PKK ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

KÜSİDAP adına açıklama yapan platformun Yönetim Kurulu Üyesi ve Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Köse, "Dün yüreğimize kor düştü. Canımız yanıyor. 9 askerimiz şehit. Şehit olan yiğitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, yaralı askerlerimize şifalar temenni ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Buradan, PKK terörünü bir kez daha şiddetle ve nefretle lanetliyoruz." dedi.

Köse, teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için tehdit olduğunu bir kez daha haykırdıklarını dile getirdi.

Gazze için acil ateşkes çağrısında bulunan Köse, şunları kaydetti:

"Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz: Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır. Bütün İslam ülkeleri ve halkları bir araya gelip tepkisini ortaya koymalıdır. İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir."

Konuşmanın ardından şehitler ve Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

- Yalova

Yalova'daki Cevdet Aydın Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Dua edilmesinin ardından grup adına açıklamayı okuyan İHH İnsani Yardım Vakfı Yalova Şube Başkanı Ferhat Karaboğa, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil karşılanması gerektiğine işaret etti.

Gazzeliler için en önemli konulardan birinin, Refah Sınır Kapısı'ndan yeterli insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmemesi olduğunu anlatan Karaboğa, "Her gün ihtiyacın karşılanabilmesi için 1000'e yakın insani yardım tırının Gazze'ye ulaşması gerekirken, günde ortalama 100 tırın girişine izin veriliyor. Ayrıca, başta yakıt olmak üzere birçok kalemdeki temel ihtiyaç malzemelerinin şehre ulaşması da engelleniyor. Mısır hükümetinin Gazze'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin şehre girebilmesi için Refah Sınır Kapısı'nı bir an önce tamamen açması gerekiyor." diye konuştu.

Karaboğa, Filistin'de yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımların derhal uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Tekbir ve sloganlarla İsrail'in saldırılarına tepki gösteren grup, daha sonra dağıldı.