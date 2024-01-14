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        Bursa'da hurdacılar buldukları altınları emniyete teslim etti

        İnegöl'de hurda içinde yaklaşık 30 bin lira değerinde altın bulan hurdacılar, tutanak tutulduktan sonra altınları İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:30
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        Bursa'da hurdacılar buldukları altınları emniyete teslim etti
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        İnegöl'de hurda içinde yaklaşık 30 bin lira değerinde altın bulan hurdacılar, tutanak tutulduktan sonra altınları İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

        Alanyurt Mahallesi’nde hurda yatakları almak için bölgeye giden hurdacı Recep Çoban ile Murat Kılıç ve Ramazan Kılıç, yatakları alıp Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'taki dükkana getirip sökmeye başladı.

        Yatakların içindeki yaylara ulaşmak için söküm yapan Çoban, yataklardan birinin içinde 9 adet çeyrek altın buldu.

        Çoban, olayı şöyle anlattı:

        "Bir hurdacı arkadaşım var. O da hurda topluyor. Beni arayıp, ‘Bir yerde hurda yatak var gelip alır mısın?’ dedi. Gittim, yatakları aldım. Daha sonra sökmeye, içindeki yayları çıkarmaya başladık. Yatakları sökerken bir baktık altınlar düştü aşağıya. Acaba altın mıdır, değil midir, ısırdık, biraz da zedeledik. Önce altın olduğunu idrak edemedik. Sonra üzerine baktık tarih falan da var. Hurdacı arkadaş 'Emniyet güçlerine haber verelim, gelsinler' dedi. Biz de haber verdik, emniyet güçleri geldi, altınları saydılar, tutanaklarını tuttular, altınları bizden teslim alıp gittiler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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