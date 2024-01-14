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        Bursa'da bir kişi evinde yaşamını yitirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi ikametinde hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:40
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        Bursa'da bir kişi evinde yaşamını yitirdi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi ikametinde hayatını kaybetti.

        Alanyurt Cumhuriyet Mahallesi Miray Sokak'taki evde ailesiyle yaşayan, kalp ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığı iddia edilen Hakan Küpçü (50), odasına çekildikten sonra bir daha çıkmadı.

        Uzun süre Küpçü'nün odasından çıkmamasının ardından ailesi odaya girdi.

        Küpçü'yü hareketsiz halde bulan ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küpçü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

        Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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