Bursa'da bir kişi evinde yaşamını yitirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi ikametinde hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi ikametinde hayatını kaybetti.
Alanyurt Cumhuriyet Mahallesi Miray Sokak'taki evde ailesiyle yaşayan, kalp ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığı iddia edilen Hakan Küpçü (50), odasına çekildikten sonra bir daha çıkmadı.
Uzun süre Küpçü'nün odasından çıkmamasının ardından ailesi odaya girdi.
Küpçü'yü hareketsiz halde bulan ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Küpçü'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
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