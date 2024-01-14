Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, İsmail Binbir

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 18, Floyd 10, Ömer Utku Al 9, Michineau 2, Semih Erden, Berk Can Akın, Brown 19, Sarper David Mutaf, Mehmet Atalan 3, Metin Türen 2, Hamilton 6

Türk Telekom: Boran Güler 5, Yiğitcan Saybir 13, Palmer 19, Wallace 17, Brown 8, Okben Ulubay 8, Troy Selim Şav 3, Enoch 19, Jones 11

1. Periyot: 17-33

Devre: 28-56

3. Periyot: 51-77

Diskalifiye: 27.33 Wallace (Türk Telekom)

BURSA

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