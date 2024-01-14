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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 20:24 Güncelleme: 14.01.2024 - 20:24
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, İsmail Binbir

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 18, Floyd 10, Ömer Utku Al 9, Michineau 2, Semih Erden, Berk Can Akın, Brown 19, Sarper David Mutaf, Mehmet Atalan 3, Metin Türen 2, Hamilton 6

        Türk Telekom: Boran Güler 5, Yiğitcan Saybir 13, Palmer 19, Wallace 17, Brown 8, Okben Ulubay 8, Troy Selim Şav 3, Enoch 19, Jones 11

        1. Periyot: 17-33

        Devre: 28-56

        3. Periyot: 51-77

        Diskalifiye: 27.33 Wallace (Türk Telekom)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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