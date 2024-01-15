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        Bursa'da ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 04:43 Güncelleme: 15.01.2024 - 04:48
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        Bursa'da ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı İnkaya Mahallesi'nde Mustafa Güney'e (60) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Ahırın üst kısmındaki samanlıkta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan yaklaşık bir saatte söndürülen yangında, ahırdaki 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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