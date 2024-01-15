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        Bursa'da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 22:54 Güncelleme: 15.01.2024 - 23:00
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        Bursa'da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Selami A'nın kullandığı 16 M 06145 plakalı halk otobüsü ile Muhammed Ö. idaresindeki 16 ACY 695 plakalı otomobil, Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı üzerinde çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otobüste bulunan Ömer D, Remzi A, Khalida Z, Hazen Hicran Y. ile otomobildeki Ali Rıza A. ve Buse D. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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