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        Bursa'da özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:37
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        Bursa'da özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Kalburt ile Cerrah yolu arasında seyreden Burcu A. idaresindeki 16 BAP 519 plakalı otomobil ile Orhan Y. idaresindeki 16 M 06159 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesinin ardından Burcu A. sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Burcu A, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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