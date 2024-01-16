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        Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Zdovc ile yollarını ayırdı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Jure Zdovc ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 20:23 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:23
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        Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Zdovc ile yollarını ayırdı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Jure Zdovc ile yollarını ayırdı.

        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Bu sezon göreve getirdiğimiz başantrenör Jure Zdovc ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tecrübeli hocamıza bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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