Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Serhan Kavut ile anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenörlük görevine Serhan Kavut'u getirdi.

Başantrenör Jure Zdovc ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Bursaspor İnfo Yatırım, takımda son olarak yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Serhan Kavut ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımız Serhan Kavut'a emanet. Basketbol takımımızın temellerinin atıldığı dönemde kaptanlığımızı üstlenen, son olarak da yardımcı antrenörlüğümüzü yapan Serhan Kavut, başantrenörlük görevine getirilmiştir. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.