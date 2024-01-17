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        Bursa'da 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 49 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:34 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:34
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        Bursa'da 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 49 zanlı gözaltına alındı.

        İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11'i cezaevinde olmak üzere 53 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

        Şüphelilerin suç unsurlarıyla yakalanması amacıyla 1000 personelden oluşan ekipler, operasyon için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde toplandı.

        Ekipleri denetleyen İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, operasyonların aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek, görevlilere başarılar diledi.

        Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik dedektör köpekleri ve dron destekli operasyonda, 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

        Operasyonda 49 zanlı yakalandı. Bu kişilerin ev, araç ve üzerlerinde 3 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 315 gram esrar, 13 kök kenevir, 18 uyuşturucu hap, 8 yeşil reçete hap, 4 hassas terazi, 13 tabanca, tüfek ve 98 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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