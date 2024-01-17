Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda başka suçlardan da aranan 11 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda başka suçlardan da aranan 11 kişi gözaltına alındı.

        Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, M.İ. ve İ.C'nin adresinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama izniyle yapılan operasyonda M.İ, İ.C, D.S.K, A.K. ve Y.T'nin aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 288 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 tabanca, tüfek, 74 fişek ve 4 kartuş ele geçirildi.

        Zanlılardan İ.C, D.S.K, A.K. ve Y.T'nin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

        Osmangazi SÖS Büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüphelilerden M.İ, İ.C. ve A.K'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        Dövizcinin boğazını kesmişti! Cezası belli oldu!
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Lunaparkta kurşun yağmuru!
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Deprem felaketi sonrası bulanık su endişesi!
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        AB'den tescilli ilk baharatımız oldu!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Abdülkerim'e dev talip!
        Abdülkerim'e dev talip!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        İşten ayrılmadan çelik kasanın anahtarını yaptırdı!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Arsenal'le anlaşma yakın!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Türkiye'de geçen yıl üretilen araçların yarısından fazlası Bursa'da banttan...
        Türkiye'de geçen yıl üretilen araçların yarısından fazlası Bursa'da banttan...
        Bursa´da 1000 polisin katılımıyla narkotik operasyonu; 49 gözaltı
        Bursa´da 1000 polisin katılımıyla narkotik operasyonu; 49 gözaltı
        İşi bırakmadan önce yaptırdığı anahtarla kasayı soydu
        İşi bırakmadan önce yaptırdığı anahtarla kasayı soydu
        Bursa'da 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalan...
        Bursa'da 1000 polisin katıldığı operasyonda 49 uyuşturucu şüphelisi yakalan...
        Bursa'da yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı güvenlik...
        Bursa'da yolda kalan otomobili iten kişilerin kazadan kurtulma anı güvenlik...
        Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Serhan Kavut ile anlaştı
        Bursaspor İnfo Yatırım, başantrenör Serhan Kavut ile anlaştı