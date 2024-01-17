Bursa'da kamyonete çarpan motosikletli hayatını kaybetti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde lastiği patladığı için sol şeride parkeden kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı’nda seyir halinde olan 16 YZ 009 plakalı kamyonet sürücüsü E.K, iddiaya göre lastiği patlayan kamyoneti sol şeride park edip kamyonetten indi.

Aynı istikamette seyreden 17 RB 361 plakalı motosiklet sürücüsü Efe Belin (16) E.K’ya çarptıktan sonra kamyonet ile bariyerler arasında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri Belin’in hayatını kaybettiğini belirlerken, E.K’yi Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Efe Belin, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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