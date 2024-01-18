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        DSİ Genel Müdürlüğü Bursa'da 21 yılda 133 tesis inşa etti

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Bursa'da 18 milyar 800 milyon lira değerinde 133 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:41 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:41
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        DSİ Genel Müdürlüğü Bursa'da 21 yılda 133 tesis inşa etti
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        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Bursa'da 18 milyar 800 milyon lira değerinde 133 tesis inşa ettiklerini bildirdi.

        Balta, yazılı açıklamasında, özellikle modern sulama projelerinin Türkiye için son derece önemli olduğunu, 21 yılda Bursa'da inşa edilen 46 sulama tesisi ile 568 bin 410 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtıklarını belirtti.

        Bursalı çiftçilerin tarımsal arazilerini büyük emek ve özveriyle değerlendirdiklerini vurgulayan Balta, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Bursa'nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 7 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 161 bin 190 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Bursa'da son 21 yılda 22 baraj, 17 gölet ve 8 yer altı depolaması inşa ettik ve böylece 518,71 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Bursa'da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 20 taşkın koruma tesisi ile Bursa şehir merkezi, 14 yerleşim yeri ve 47 bin 403 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 3 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleri ile taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz."

        Bursa'da son 21 yılda 12 hidroelektrik enerji (HES) tesisi işletmeye alınarak yıllık 0,66 milyar kilovatsaat enerji üretimi sağlandığını aktaran Balta, planlama ve projelendirme aşamasında olan 9 HES'le yıllık enerji üretimini 428,63 milyon kilovatsaat daha artırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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