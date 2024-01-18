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        Bursa'da annesinin emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek nefessiz kalarak yaşamını yitirdi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin emzirip uyutmasının ardından hareketsiz kalan 3 aylık kız bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:11 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:11
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        Bursa'da annesinin emzirip uyuttuğu 3 aylık bebek nefessiz kalarak yaşamını yitirdi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin emzirip uyutmasının ardından hareketsiz kalan 3 aylık kız bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Mesudiye Mahallesi Mercan Sokak'taki evlerinde Ömer ve Büşra Özdemir çiftinin 3 aylık bebekleri Merva, annesi tarafından emzirildikten sonra uyutuldu.

        Anne, kızı bir süre sonra hareketsiz kalınca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri, bebeğin kalbinin durduğunu tespit etti.

        Kalp masajı yapılan bebek, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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