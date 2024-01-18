Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        "TSE Sektör Buluşmaları Toplantısı" Bursa'da yapıldı

        Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına taşımak için durmaksızın çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:54 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        "TSE Sektör Buluşmaları Toplantısı" Bursa'da yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Mahmut Sami Şahin, "Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına taşımak için durmaksızın çalışıyoruz." dedi.

        Şahin, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "TSE Sektör Buluşmaları"nda, Türkiye'nin 2023 ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bursa'nın 16,2 milyar dolarlık rekor katkısının en büyük ihracat kalemini 7 milyar 203 milyon dolarla otomotiv endüstrisinin oluşturduğunu belirten Şahin, ekonominin büyük bir ivmeyle güçlendiğini ve ihracatta her yıl rekorlar kırdığını vurguladı.

        TSE'nin, 70 yıldır standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürdüğünü vurgulan Şahin, "Otomotiv ana sanayi, yan sanayi ve alt sektörlerinde, makine imalatının üretim üssü olmanın getirdiği zengin birikim ve kalite odaklı üretim anlayışı ile uluslararası pazarda önemli bir rekabet gücüne sahip olan, stratejik konumuyla da küresel otomotiv firmalarının gözdesi olmayı sürdüren Bursa, istihdama, ihracata katkısı ve ileri teknoloji ürünlerdeki payı açısından ekonomimizin göz bebeğidir." dedi.

        Otomotiv sektörünün tüm bileşenlerine, başta test, muayene ve belgelendirme olmak üzere birçok alanda da hizmet verdiklerini aktaran Şahin, şunları söyledi:

        "Uluslararası ekonominin en önemli yapıtaşlarından biri olan standartlar, ilgili tüm tarafların katılımıyla oluşturulmuş, yetkili bir kurumca onaylanan, uygulaması zorunlu olmayan, ürün, hizmet, proses ve tesisler için güvenlik ve kalite gereklerini oluşturmak, süreçleri iyileştirmek, ticari engelleri kaldırmak, çevreyi ve sağlığı korumak gibi amaçlar için hazırlanmaktadır. Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına taşımak için durmaksızın çalışıyoruz.

        Sizlerin talepleri doğrultusunda hizmet çeşitliliğimizi artırıyor, hizmet ağımızı da yaygınlaştırıyoruz. Hedeflerimizi, dünyadaki gelişmelere cevap ve yön verebilir politikalarla tanımlıyoruz. Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası akreditasyon çerçevesinde sürdüren Enstitümüz, Ankara'da 90 bin metrekarelik alanda inşası devam eden Kalite Kampüsü ile hizmet kapasitesini daha da artıracak. Türkiye'nin kalite üssü olacak kampüs, teknolojik bilginin ülkemize transferi, stratejik sermayenin yurt içinde kalması, ekonomimizin sürdürülebilir bir biçimde güçlenmesi ve insan kaynağının yetkinleştirilmesi gibi kazanımlar sağlayacak."

        Konuşmanın ardından Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a "İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi"ni takdim etti.

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın da konuşma yaptığı programa kent protokolü ile sektör temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Pes artık! Tren raylarını çalarken yakalandılar
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        24 yaşındaki Nazlı'ya uzun namlulu ile 4 kurşun!
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        "Türkiye'nin umutları gökyüzünün ötesine taşınıyor"
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Paçavra hastalığı uyarısı! Yatak döşek yatırıyor
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        Metro çalışması sırasında iki bina çöktü!
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Kupa'da rotasyon zamanı
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        Orhangazi'de manevra yapan kamyonun çarptığı kadın yaralandı
        Orhangazi'de manevra yapan kamyonun çarptığı kadın yaralandı
        Bursa'da, 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Bursa'da, 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Karacabey'de yakalanan iki firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi
        Karacabey'de yakalanan iki firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Zorlu bir periyot bizi bekliyor
        İnegölspor Teknik Direktörü Güneş: Zorlu bir periyot bizi bekliyor
        Şarkıcı Esra Akman, 11'inci kattan düşen kardeşi Özlem'in başında sinir kri...
        Şarkıcı Esra Akman, 11'inci kattan düşen kardeşi Özlem'in başında sinir kri...
        Bursa'da kardeşini tüfekle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle ya...
        Bursa'da kardeşini tüfekle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle ya...