Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 04:34 Güncelleme: 19.01.2024 - 05:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Avrupa Konseyi Bulvarı'nda, kent merkezinden İzmir istikametine giden Süleyman Aydoğan (33) idaresindeki 16 BAH 768 plakalı motosiklet, Soğanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Motosikletten savrulan Aydoğan, başını yolun kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aydoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de kaza yerinde incelemelerde bulundu.

        Aydoğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan açıklama
        Kupa aslanı!
        Kupa aslanı!
        İş insanı ölü halde bulundu
        İş insanı ölü halde bulundu
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Mühendisin sır ölümü aydınlandı
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        Emekliye ek zam önergesi kabul edildi
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        AK Parti ABB Başkan adayı Turgut Altınok
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Tartışmayı ayırmak isterken canından oldu!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        Katliam öncesindeki kavgada yeni ceza istemi!
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        AK Parti İzmir adayı Hamza Dağ
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        Ünlü şefin yargılandığı davada keşif kararı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        AK Parti'de 17'si büyükşehir 48 ilde belediye başkan adayları açıklandı
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        25 yıllık eşini "Aldattığı için öldürdüm" dedi! Kızı gerçeği söyledi!
        Bakandan yardım talimatı
        Bakandan yardım talimatı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        Çiftçinin 'ayağına' takıldı
        “Houston, görev tamam mı?”
        “Houston, görev tamam mı?”
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        "Kayıp kuşak olma ihtimali yüksek"
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var
        Trafikte 'kuyruklu' zarar var

        Benzer Haberler

        ADALET BAKANI TUNÇ; TÜRKİYE YÜZYILI, BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK
        ADALET BAKANI TUNÇ; TÜRKİYE YÜZYILI, BİLİMİN DE YÜZYILI OLACAK
        Adalet Bakanı Tunç; Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak
        Adalet Bakanı Tunç; Türkiye Yüzyılı, bilimin de yüzyılı olacak
        BURSA'DA NARKOTİK OPERASYONUNDA 29 TUTUKLAMA; KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEV...
        BURSA'DA NARKOTİK OPERASYONUNDA 29 TUTUKLAMA; KUCAĞINDAKİ BEBEĞİ İLE CEZAEV...
        Adalet Bakanı Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Bursa'da takip ett...
        Adalet Bakanı Tunç, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu Bursa'da takip ett...
        Bursa'da narkotik operasyonunda 29 tutuklama; kucağındaki bebeği ile cezaev...
        Bursa'da narkotik operasyonunda 29 tutuklama; kucağındaki bebeği ile cezaev...
        BURSA'DA, ŞİDDETLİ RÜZGARDA DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
        BURSA'DA, ŞİDDETLİ RÜZGARDA DEVRİLEN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ