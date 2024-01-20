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        Bursa Hayvanat Bahçesi yarıyıl tatilinde karnesiyle gelen öğrencilere ücretsiz

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayıp sömestir tatiline giren tüm öğrenciler için hayvanat bahçesine ücretsiz giriş uygulaması başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:45 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:46
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        Bursa Hayvanat Bahçesi yarıyıl tatilinde karnesiyle gelen öğrencilere ücretsiz
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayıp sömestir tatiline giren tüm öğrenciler için hayvanat bahçesine ücretsiz giriş uygulaması başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, karnesini getiren tüm ilk, orta ve lise öğrencilerinin yarıyıl tatili boyunca Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezebileceği duyuruldu.

        Hayvanat Bahçesinin yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden 1000'i aşkın hayvana ev sahipliği yaptığı ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesinin karne hediyesi olarak hayata geçirdiği uygulama kapsamında karnesi ile tüm çocuklar, hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek." ifadesi kullanıldı.

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