Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:TOFAŞ

Hakemler:Can Mavisu, Serdar Ünal, Burak Yılmaz

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 20, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir, O'Brien 14, Sakic 7, Wiley 16, Mustafa Kurtuldum 2

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Allman 7, Needham 23, Berk İbrahim Uğurlu 7, Yiğit Arslan 12, Berkan Durmaz 4, Mitchell 15, Kerem Kuthan Konan, Samet Yiğitoğlu, Delgado 2

1. Periyot: 24-19

Devre: 46-46

3. Periyot: 63-65

BURSA

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