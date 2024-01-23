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        Bursa'da zabıta ekipleri tarım arazilerine zarar veren küçükbaş hayvanları topladı

        Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevreyi korumak için çalışma yaptı. Ekipler, bu kapsamda ekili tarlalara ve çevreye zarar verdiği için, yoğun şikayetlere neden olan Panayır Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvanları topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:34
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        Bursa'da zabıta ekipleri tarım arazilerine zarar veren küçükbaş hayvanları topladı
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        Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevreyi korumak için çalışma yaptı. Ekipler, bu kapsamda ekili tarlalara ve çevreye zarar verdiği için, yoğun şikayetlere neden olan Panayır Mahallesi’ndeki küçükbaş hayvanları topladı.

        Zabıta ekipleri, başıboş dolaşan koyunları kamyona yükleyerek şehir merkezinden uzaklaştırırken hayvanların sahibine de ceza kesti.

        Yetkililer, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu’na göre cadde ve sokaklarda her türlü küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve satışının yapılmasının yasak olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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