Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerine TEKNOFEST için finans desteği TEKNOFEST 2024 için hazırlanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), teknolojik projelerle yarışlarda iyi dereceler almak için çalışmalarını yürüten öğrencilere akademik desteğin yanı sıra maddi konuda da kaynak bulmak için girişimlerde bulundu.

TEKNOFEST 2024 için hazırlanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), teknolojik projelerle yarışlarda iyi dereceler almak için çalışmalarını yürüten öğrencilere akademik desteğin yanı sıra maddi konuda da kaynak bulmak için girişimlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, otonom araç konusunda proje üreten ve bu yıl yarışlara hazırlanan BUÜ Otonom Sistemler Geliştirme Topluluğu’na A.I.T Bilgisayar Sistemleri firmasından 20 bin avroluk destek sağlandı.

Öğrencilerein projelerine ilişkin iş birliği protokolü töreninde, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile firma yetkilileri bir araya geldi.

Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak TEKNOFEST yarışlarına büyük bir önem atfettiklerini belirtti.

TEKNOFEST'te bilimsel proje üretilmesi ve bu projelerin nitelikli çıktıya dönüştürülmesine dair Yılmaz, "Özel sektörden gelen destek elimizi güçlendiriyor. Katkılarından ötürü A.I.T. firmasına teşekkür ediyoruz. Verecekleri maddi, manevi destekler ile gençlerimiz yarışlara güçlü bir şekilde hazırlanacaklar ve inşallah başarıya da ulaşacaklar. Protokolümüzün yeni iş birliklerine de vesile olmasını temenni ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Firmanın genel müdürü Hakan Özgür ise şunları kaydetti:

"Farklı yardımlarımız da oluyor ama bizim için en anlamlısı öğrencilere yaptığımız destek. Hocalarımızla da konuştuk ve heyecanları bizleri umutlandırdı. İş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Törende BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri ile Otonom Sistemler Geliştirme Topluluğu üyesi öğrenciler de hazır bulundu.