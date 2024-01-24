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        Orta Bosna Kantonu heyeti, Bursalı iş insanlarına yatırım fırsatlarını anlattı

        Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo ve beraberindeki heyet, Bursa'da iş insanlarıyla yatırım fırsatlarını görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 18:14 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:14
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        Orta Bosna Kantonu heyeti, Bursalı iş insanlarına yatırım fırsatlarını anlattı
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        Bosna Hersek'in Orta Bosna Kantonu Başbakanı Tahir Lendo ve beraberindeki heyet, Bursa'da iş insanlarıyla yatırım fırsatlarını görüştü.

        Lendo, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğini (BALKANTÜRKSİAD) ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Balkanlar'ın kalbinin attığı bir şehirde olmaktan çok gururlu ve mutlu olduğunu belirten Lendo, "Geleneksel olarak, tarihsel olarak var olan dostluğumuz biz istediğimiz sürece, bu adımları atmaya devam ettiğimiz sürece inşallah devam edecektir. Bu vesileyle Türkiye devletinin Bosna Hersek için yaptığı bütün yardım ve destekler için bir kez daha sizin nezdinizde Türk devleti yetkililerine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

        Başbakan Lendo, yakın tarihte çok zorlu bir dönemden geçen Bosna Hersek'in yaralarını sardığını ifade etti.

        Ülkesinin ekonomik büyüme ve kalkınmasını sürdürdüğünü vurgulayan Lendo, şöyle konuştu:

        "Bosna Hersek Federasyonu'nda 10 kantonumuz bulunmaktadır. Size sunacağımız bilgiler sadece 10 kantondan biri olan Orta Bosna Kantonu'nun yatırım ve ticari fırsatlarını içeriyor. Burada bulunmamızın amacı dostluk, evet ama ondan ziyade Bursa sanayisiyle, Bursa iş adamlarıyla, Bursa finansmanıyla bizim fırsatlarımızı ve iş insanlarımızı buluşturmak. Evet ekonomik ilişkiler mevcut ama olması gerekenden hala biraz uzakta."

        BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baha Boztekin ise heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

        Orta Bosna Kantonu'ndaki yatırım fırsatlarına ilişkin sunumun yapılmasıyla sona eren programa, Kanton Ticaret Bakanı Sedzad Milanovic, Finans Bakanı Mirjana Plavcic, Tarım ve Ormancılık Bakanı Advan Akeljic, Eğitim Spor Bakanı Bojan Domic, Sağlık ve Sosyal Politikalar Bakanı Anto Matic, Hükümet Sekreteri Aldin Ljubuncic ile BALKANTÜRKSİAD yöneticileri katıldı.

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