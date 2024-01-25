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        Türkiye'nin hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatında ana pazar Birleşik Krallık oldu

        CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisinde geçen yıl hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının 4'te biri Birleşik Krallık'a yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:17 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:17
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        Türkiye'nin hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatında ana pazar Birleşik Krallık oldu
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        CEM ŞAN - Türkiye otomotiv endüstrisinde geçen yıl hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının 4'te biri Birleşik Krallık'a yapıldı.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2022'yi 30 milyar 995 milyon 808 bin dolar dış satımla tamamlayan endüstri, geçen sene yüzde 13 artışla 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı.

        Sektörün alt ürün gruplarından olan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı ise 2023'te önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3 daraldı.

        2022'de 5 milyar 53 milyon 157 bin dolar seviyesindeki hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı, geçen yıl 4 milyar 902 milyon 306 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

        Geçen yıl 96 ülke ile özerk ve serbest bölgeye ihracat kaydedilen eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar grubunun toplam otomotiv dış satımından aldığı pay yüzde 14 oldu.

        - Birleşik Krallık'a 1,2 milyar dolarlık ihracat

        Bu ürün grubunda en fazla ihracat yapılan pazar olan Birleşik Krallık'a 1 milyar 222 milyon 954 bin dolarlık ürün gönderildi. İhracatın yüzde 24,94'ünün yapıldığı bu bölge, ana pazar olarak dikkati çekti.

        İkinci sırada bulunan Slovenya'ya dış satım, 2022'ye göre yüzde 37,93 artışla 490 milyon 466 bin dolardan 676 milyon 508 bin dolara ulaştı.

        Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki İtalya'ya gerçekleştirdikleri ihracat 2022'de 590 milyon 3 bin dolarken, geçen yıl yüzde 7,76 yükselişle 635 milyon 834 bin dolar olarak kaydedildi.

        - Fransa'ya ihracat yüzde 20,79 arttı

        Fransa'ya ihracat, 2022'ye kıyasla yüzde 20,79 arttı. Önceki yıl 452 milyon 486 bin dolar olan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar dış satımı geçen yıl 546 milyon 589 bin dolara çıktı.

        Beşinci sıradaki Belçika'ya geçen yılki hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatı 2022'ye kıyasla yüzde 4 artarak 418 milyon 68 bin dolardan 434 milyon 754 bin dolara yükseldi.

        Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında İspanya 212 milyon 286 bin dolarla 6'ncı, Almanya 166 milyon 697 bin dolarla 7'inci, Avustralya 100 milyon 517 bin dolarla 8'inci, Danimarka 91 milyon 96 bin dolarla 9'uncu, ABD ise 69 milyon 736 bin dolarla 10'uncu sırada yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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