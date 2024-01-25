Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Marmarabirlik ortaklarına yarın 650 milyon lira ödeyecek

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarına yarın 650 milyon lira ödeme yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:30 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmarabirlik ortaklarına yarın 650 milyon lira ödeyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), ortaklarına yarın 650 milyon lira ödeme yapacak.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak'ta sona eren alım kampanyasında ürün bedellerinin yüzde 50'si 15 günlük periyotlarda ortaklara peşin ödendi.

        Ürün bedellerinin diğer yüzde 50'lik bölümünden 650 milyon lira yarın, kalanı ise nisan ayında ödenecek.

        Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, öz kaynak çıkışının fazla olduğu bir kampanya dönemini geride bıraktıklarını bildirdi.

        Asa, geçen yıl 1 milyar 362 milyon lira, bu kampanya döneminde ise 2 milyar 823 milyon lira tutarında ürün aldıklarını ifade etti.

        Geçen seneye göre ürün alım bedeli ödemelerinde artış oranının yüzde 100'den fazla olduğu bilgisini veren Asa, "Marmarabirlik finansal açıdan ne kadar güçlü olursa ortaklarına o kadar fazla destek olur. Göreve başladığımız 2010 yılından bu yana üreticimizin refah seviyesini artırmak için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da üretici ortaklarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çaldığı otomobili yakıtı bitince arkadaşıyla iterek benzinliğe götüren şüph...
        Çaldığı otomobili yakıtı bitince arkadaşıyla iterek benzinliğe götüren şüph...
        Türkiye'nin hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatında ana pazar Bir...
        Türkiye'nin hafif ticari araç, kamyonet ve kamyon ihracatında ana pazar Bir...
        Bursa'da narkotik operasyonu; 1 gözaltı
        Bursa'da narkotik operasyonu; 1 gözaltı
        Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
        Bursa'da uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı
        Metroda 'yan baktın' tartışmasında yolcuyu bıçaklayan sanığa tahrik indirim...
        Metroda 'yan baktın' tartışmasında yolcuyu bıçaklayan sanığa tahrik indirim...
        Bursa'da uyuşturucu etkisindeyken annesini öldüren sanığa ilk duruşmada müe...
        Bursa'da uyuşturucu etkisindeyken annesini öldüren sanığa ilk duruşmada müe...