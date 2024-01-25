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        Bursa'da kaçak silah imal eden 2 şüpheli yakalandı

        Bursa'da, kaçak silah imal ederek sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:13
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        Bursa'da kaçak silah imal eden 2 şüpheli yakalandı
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        Bursa'da, kaçak silah imal ederek sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kurusıkı tabancaların namlusunu açıp atış kabiliyeti kazandırdıktan sonra satan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takibi tamamlayan polis ekipleri, şüpheliler Ö.A. ve M.A'nın Bursa Osmangazi ilçesindeki ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 13 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda fişek ve şarjör, 9 işlem görmüş kurusıkı namlusu, matkap ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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