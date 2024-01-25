Bursa'da üzerinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üzerinden 47 adet sikke ve tarihi obje çıkan zanlı gözaltına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üzerinden 47 adet sikke ve tarihi obje çıkan zanlı gözaltına alındı.
Tuz Pazarı Mahallesi Haşimişcan Caddesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, ceketinin cebinde kabarıklık olduğu için durumundan şüphelendikleri Enes Ü'yü (36) durdurdu.
Üzerinde yapılan aramada plastik kutunun içinde 47 adet sikke ve tarihi obje ele geçirilen şüpheli, gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
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