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        Bursa'da üzerinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üzerinden 47 adet sikke ve tarihi obje çıkan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 13:48 Güncelleme: 25.01.2024 - 13:49
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        Bursa'da üzerinde tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde üzerinden 47 adet sikke ve tarihi obje çıkan zanlı gözaltına alındı.

        Tuz Pazarı Mahallesi Haşimişcan Caddesi'nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, ceketinin cebinde kabarıklık olduğu için durumundan şüphelendikleri Enes Ü'yü (36) durdurdu.

        Üzerinde yapılan aramada plastik kutunun içinde 47 adet sikke ve tarihi obje ele geçirilen şüpheli, gözaltına alınarak Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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