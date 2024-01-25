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        Osmangazi Belediyesi tehlike oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye tarafından çevresinde tehlikeye yol açabilecek metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:02 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:04
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        Osmangazi Belediyesi tehlike oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye tarafından çevresinde tehlikeye yol açabilecek metruk binaların yıkımına devam ediliyor.

        Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamada, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk yapılar yıkılarak çirkin görüntülerin önüne geçildiği belirtildi.

        Yıkımlarla mahallelerin daha güvenli hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Vatandaşların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit ediliyor ve hukuki ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından işleme alınıyor. Belediye ekipleri, Küplüpınar Mahallesi 6. Döner Sokak'ta bulunan ve risk oluşturan metruk bir binanın yıkımı gerçekleştirdi. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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