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        Bursa'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:40 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:00
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        Bursa'da apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Orhaniye Mahallesi Geyik Sokağı'nda 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yoğun duman yükselen sokağa ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın sırasında dumandan etkilenen 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Dumandan etkilenen bir kediye ise itfaiyeciler müdahale ederek su içirdi.

        Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

        Apartman dairesinde hasara yol açan yangında dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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