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        Bursalı öğretmenler "Şehir, Medeniyet ve Mekan" buluşmalarına Mevlevihane'den başladı

        ​​​​​​​Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Şehir, Medeniyet ve Mekan" etkinliklerinin ilki, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 15:14 Güncelleme: 26.01.2024 - 15:15
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        Bursalı öğretmenler "Şehir, Medeniyet ve Mekan" buluşmalarına Mevlevihane'den başladı
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        ​​​​​​​Eğitim ve Değişim Derneği (E-Der) Bursa Temsilciliğince düzenlenen "Şehir, Medeniyet ve Mekan" etkinliklerinin ilki, Bursa Mevlevihanesi ve Müzesi'nde yapıldı.

        Mevlevihane'nin fiziki koşullarından dolayı 50 öğretmenle sınırlandırılan etkinlikte, müze yetkilileri tarafından ziyaretçilere bilgi verildi.

        Semahane, müze ve türbe bölümleri gezildikten sonra selamlık odasında mekanla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

        Program, sema mukabelesinin izlenmesiyle sona erdi.

        Projeyle, öğretmenlerin yaşadıkları ve görev yaptıkları şehrin önemli mekanlarını ziyaret etmelerini, kadim şehrin adeta hazineleri olan tarihi yapıları daha sonra öğrencilerine gezdirmelerini sağlamak amaçlanıyor.​

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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