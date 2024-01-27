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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:04
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:NaimSüleymanoğlu Spor Kompleksi

        Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Murat Arıkanlı, Fatih Erdoğan

        Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly 14, Tuba Poyraz 7, Eda Şahin, Wallace 20, Fluker 16, Baptiste 20

        Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 10, Howard 18, Selin Rachel Gül 4, İdil Saçalır 2, Alperi Onar 10, Anderson 6, Tilbe Şenyürek 13, Collier 24, McBride 21

        1. Periyot: 10-31

        Devre: 37-55

        3. Periyot: 55-77

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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