ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon:NaimSüleymanoğlu Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Murat Arıkanlı, Fatih Erdoğan

Bursa Uludağ Basketbol: Coulibaly 14, Tuba Poyraz 7, Eda Şahin, Wallace 20, Fluker 16, Baptiste 20

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sudenur Akarpa, Sevgi Uzun 10, Howard 18, Selin Rachel Gül 4, İdil Saçalır 2, Alperi Onar 10, Anderson 6, Tilbe Şenyürek 13, Collier 24, McBride 21

1. Periyot: 10-31

Devre: 37-55

3. Periyot: 55-77

BURSA

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