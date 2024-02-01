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        Bursa'da sanayiye nitelikli iş gücü sağlanması amacıyla mesleki eğitim şubesi açıldı

        Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı öğrencilerinin iş yerinde eğitimi kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir firmada mesleki eğitim şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:35 Güncelleme: 01.02.2024 - 15:35
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        Bursa'da sanayiye nitelikli iş gücü sağlanması amacıyla mesleki eğitim şubesi açıldı
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        Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı öğrencilerinin iş yerinde eğitimi kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir firmada mesleki eğitim şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

        Mesleki eğitim şubesinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Soylu Kalıp Genel Müdürü Emre Çakmak ve protokol üyeleri katıldı.

        Açılışın ardından Sezer ile beraberindekiler, fabrikayı gezerek üretim ve yapılan çalışmalar hakkında Çakmak ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Sezer ve Çakmak, daha sonra mesleki eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul-sanayi iş birliği çerçevesinde ilk ve tek olan proje kapsamında, öğrencilere 5 gün iş yerinde eğitim programı uygulanarak sanayiye nitelikli iş gücü sağlanacak ve istihdam arttırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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