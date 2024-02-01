Bursa'da sanayiye nitelikli iş gücü sağlanması amacıyla mesleki eğitim şubesi açıldı Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı öğrencilerinin iş yerinde eğitimi kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir firmada mesleki eğitim şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Bursa'da Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) programı öğrencilerinin iş yerinde eğitimi kapsamında Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir firmada mesleki eğitim şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Mesleki eğitim şubesinin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, Soylu Kalıp Genel Müdürü Emre Çakmak ve protokol üyeleri katıldı.

Açılışın ardından Sezer ile beraberindekiler, fabrikayı gezerek üretim ve yapılan çalışmalar hakkında Çakmak ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sezer ve Çakmak, daha sonra mesleki eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin okul-sanayi iş birliği çerçevesinde ilk ve tek olan proje kapsamında, öğrencilere 5 gün iş yerinde eğitim programı uygulanarak sanayiye nitelikli iş gücü sağlanacak ve istihdam arttırılacak.