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        OİB sektörel işbirliğini geliştirmek için İsveç'e heyet gezisi düzenledi

        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi" kapsamında İsveç'e heyet gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:02
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        OİB sektörel işbirliğini geliştirmek için İsveç'e heyet gezisi düzenledi
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        Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen "Otomotiv Sektöründe Yeşil Dönüşüm Ur-Ge Projesi" kapsamında İsveç'e heyet gezisi düzenlendi.

        Birlikten yapılan açıklamaya göre, OİB'in 21-25 Ocak'ta düzenlediği etkinlik kapsamında dünyanın önde gelen otomotiv şirketlerinden Volvo Car, Scania ve SKF ziyaret edildi.

        OİB Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci ile Stockholm Ticaret Müşaviri Gökhan Örnek, proje katılımcısı 12 ihracatçı firmadan 22 kişi ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yer aldığı heyetin ziyareti, 2024 yılında Türkiye'den İsveç'e düzenlenen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

        Etkinlikte, İsveç'e yönelik sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm uygulamalarının yerinde gözlemlenebilmesinin yanı sıra iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi imkanı yakalandı.

        Volvo Car ziyaretinde Sürdürülebilirlik Birim Başkanı Anders Kärrberg ve satın alma ekibinin sunumlarının ardından Türk firma yetkilileri, satın alma ekipleriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Ziyarette, yenilikçi teknoloji ve politikaları yerinde inceleyebilme imkanı sunan fabrika ve marka deneyim merkezi turları düzenlendi.

        SKF ziyaretinde de heyeti SKF Group Başkan ve Üst Yöneticisi (CEO) Rickard Gustafson karşıladı. Ardından SKF Otomotiv Başkanı Kerstin Enochsson, SKF'nin kurumsal kimliği, vizyonu, stratejisi ve sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve elektrifikasyon konularına yaklaşımını ele aldığı bir sunum yaptı.

        SKF ile Türkiye arasındaki mevcut iş potansiyeli üzerinde de durulan toplantıda ayrıca SKF ve OİB iş birliğine dair gelecekte neler yapılabileceği konusu gündeme geldi.

        Scania ziyaretinde de katılımcı firmalar, ilgili satın alma ekipleriyle ikili iş görüşmeleri fırsatı yakalarken, Scania yetkililerince yapılan sunumlar sırasında kurumsal vizyon ve politikaların yanı sıra karbon emisyonlarının azaltılarak üretim süreçlerini iyileştirme ve sürdürülebilir tedarik zinciri sürecinde tedarikçilerden beklentiler paylaşıldı.

        Etkinlikte, ayrıca birçok önemli markayı bünyesinde barındıran ve Wallenberg Foundations AB içinde yer alan FAM AB'nin Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Buskhe ve Oskar Gustafson ile Türkiye ve İsveç arasındaki ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin değerlendirildiği bir görüşme de gerçekleştirildi.

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