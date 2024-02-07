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        Bursa'da "Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere Ortaöğretim Çalıştayı" düzenlendi

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, mesleki ve teknik eğitimde günün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir modelin hazırlığının yapıldığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 12:31
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        Bursa'da "Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere Ortaöğretim Çalıştayı" düzenlendi
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, mesleki ve teknik eğitimde günün ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir modelin hazırlığının yapıldığını söyledi.

        Yelkenci, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ulusal Politikalardan Yerel Stratejilere Ortaöğretim Çalıştayı"nda, etkinliğin milli eğitim politikalarına yön verecek güçlü önerilerle sonuçlanmasını diledi.

        Bursa'daki sanayinin mesleki ve teknik eğitimle desteklendiğini belirten Yelkenci, "Elbette mesleki ve teknik eğitim anlamında Bakanlığımızın öteden beri yaptığı çok güzel çalışmalar var. Sayın Bakanımızın liderliğinde mesleki teknik eğitimde, günün ihtiyaçlarına cevap verecek ve yine günümüzün imkanlarını ve şartlarını dikkate alarak yapılandıran yeni bir modelle, yakın zamanda Bakanlığımız kamuoyunun karşısına çıkmanın hazırlığını yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Yelkenci, Bursa'nın eğitim tecrübesini ortaya koyacağı bu çalıştayların çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Öğrencileri eğitimin merkezine alıyoruz. İnsanı bütün boyutlarıyla ele almak istiyoruz. Bu anlamda 360 derecelik bakış açısıyla onun bilişsel, sosyal, fiziksel ve manevi gelişimlerini, bütün gelişim boyutlarını önemsiyoruz. Birinin ihmal edildiği noktada çocuklarımızın kalacağı gerçeğini ortaya koyarak çalışmalarımıza başlamış olduk. Eğitim öğretim yılının başlangıcıyla beraber bazı projelerimizi paylaştık. İllerimize gönderdik, okullarımızda uygulamalarının başlamasını istedik. Bunlardan biri 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi.' Bu proje, Türkçemizi merkeze almakla ilgili bir adımdı. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklarımızın bütün alanları başarabilmesi için Türkçeye ihtiyaç var. Dilimizi iyi bilmeye ve iyi kullanmaya ihtiyaç var. Bu anlamda 'Dilimizin Zenginlikleri Projesi'ni, sözlük okuma eylemini merkeze alarak klasik metinlerimizi öğretmek maksadıyla da onların ezberlenmesi ve en nihayetinde sözlük üretme çalışmasıyla devam eden bir proje olarak kamuoyuyla paylaştık."

        Yelkenci, Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü "Öğretmen Akademileri" ve "Harezmi Eğitim Modeli"ne de değindi.

        - "Türkiye Yüzyılı vizyonu eğitim, ekonomi, bilim, sanat ve kültürde sıçrama tahtasıdır"

        Vali Mahmut Demirtaş da çalıştayla Milli Eğitim Bakanlığının ulusal, politika ve stratejileri ışığında Bursa'nın eğitim alanında yerel gücünü, fırsatlarını ve potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

        Çalıştayda Bursa eğitiminin tüm bileşenlerini bir araya getirerek eğitimde "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna kent olarak sağlayacakları katkının konuşulacağını belirten Demirtaş, şöyle devam etti:

        "Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkemizin eğitim, ekonomi, sanayi, tarım, bilim, sanat ve kültürde sıçrama tahtasıdır. Bu sıçrama tahtasına, ülkemizin en büyük sermayesi genç nesli şekil ve ideal kazandırarak çıkarmalıyız ki Türkiye Yüzyılı vizyon hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayalım. Unutmayalım ki Türkiye Yüzyılı'nda öğrencilerimizi, bilimde, sanatta ve sporda kürsünün bir numarasına talip olacak şekilde hazırlamalıyız. Onları çağı okuyan ve yaşayan nesiller olarak yetiştirirken, milli ve manevi değerlerle de donatmasını bilmeliyiz. Tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, gelenek ve göreneklerimizi bilen, yaşayan ve aktaran kuşaklar olarak yetiştirmeliyiz."

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediye olarak eğitime her zaman destek verdiklerini vurguladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ise etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, katılımcı öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.

        Çalıştay, gün boyu oturumlarla devam edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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