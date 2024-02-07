Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram kokain ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.İ.M'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.

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