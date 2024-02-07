Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 3 kilogram kokain ele geçirildi
Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 kilo 300 gram kokain ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.İ.M'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu ve ön camında sahte basın kartı bulunan cipi durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, paspasın altına gizlenmiş 3 kilo 300 gram kokain ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli H.İ.M, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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