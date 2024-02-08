Bursa'da Alişir Nevai Özbek Dil ve Kültür Merkezi açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesinde Alişir Nevai Özbek Dil ve Kültür Merkezi açıldı.

Üniversitenin etkinlik alanında yapılan açılışta konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, merkezin açılışından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Merkezin Türkiye-Özbekistan ilişkileri açısında da kıymetli olduğunu belirten Yılmaz, "Gelecek günlerde Türkiye'de ilave merkezler olacaktır ama ilk olmanın hakkını biz inşallah burada vermek istiyoruz. Güçlü bir altyapımız var. Toplam öğrencimiz içerisinde yüzde 10 civarında yabancı öğrencimiz var. Onlara 'yabancı' değil, misafir diyoruz. O misafir öğrencilerimiz içinde Özbekistan başta olmak üzere Türk cumhuriyetlerinden gelen çok sayıda öğrencimiz var." diye konuştu.

Yılmaz, Alişir Nevai Özbek Dil ve Kültür Merkezi'nin kendileri için çok kıymetli olduğuna değinerek, "Türk devletler teşkilatı, iktisadi, askeri ve siyasi olarak ilişkileri bir yandan sıkılaştırırken bunun kültürel boyutu konusunda adım atma vazifesi elbette üniversitelerin. Üniversiteler olarak karşılıklı bu adımlarla bu ilişkileri çok daha sıkı, çok daha iç içe bir biçimde yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.

Ali Şir Nevai Taşkent Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şuhrat Sirociddinov da Ali Şir Nevai'nin yaşadığı devirden bugüne tüm Türk dünyasında değerli ve saygılı biri olduğunu aktardı.

Özbeklerin, tarihi, dili, edebiyatı ve sanatını anlatan bir merkez haline geleceğini belirten Sirociddinov "Burada Türk gençlerinin, Özbekistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği hakkında geniş bilgi edinmeleri için her türlü imkan oluşturulacaktır. Bu merkez hem iki üniversite arasında akademisyen ve öğrenciler arasında deneyim paylaşın hem de bilimsel işbirliklerini hayata geçirilmesine hizmet edecektir." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle Alişir Nevai Özbek Dil ve Kültür Merkezi açılışı yapıldı.