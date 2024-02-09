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        Bursa'da YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini Büyükşehir Belediyesi karşılayacak

        Bursa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 09.02.2024 - 11:44
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        Bursa'da YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerini Büyükşehir Belediyesi karşılayacak
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        Bursa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilerin sınav başvuru ücretleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Öğrencilere eğitim hayatının her aşamasında destek verdiklerini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

        "İster mezun olsun isterse de son sınıf öğrencisi olsun, zaten şehit ve gazi çocuklarımızın parasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız sübvanse ediyor. Diğer tüm öğrencilerimizin, ister özel okul öğrencisi olsun, ister devlet okulu öğrencisi olsun, isterse de mezun öğrencimiz olsun, parasını yatırmış da olsa müracaatını yaparsa 29 Şubat'a kadar -bugünden baktığımızda yaklaşık 20 günlük bir zaman var- parasını iade etmek kaydıyla veyahut parası bizim tarafımızdan ödenmek kaydıyla bu görev de yerine getirilmiş olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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