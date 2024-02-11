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        Bursa'da aracın patlayan lastiğini değiştiren kişilere otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Bursa'da tekerleğini değiştirmek için sağ şeritte araçtan inen kişilere başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 04:21 Güncelleme: 11.02.2024 - 04:21
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        Bursa'da aracın patlayan lastiğini değiştiren kişilere otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Bursa'da tekerleğini değiştirmek için sağ şeritte araçtan inen kişilere başka bir otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsü belirlenemeyen 16 CRK 46 plakalı otomobilin lastiği, İstanbul Yolu Caddesi Ovaakça Mahallesi civarında patladı.

        Araçtaki 3 kişi otomobili sağ şeride çekip yola reflektör koyarak tekerleği tamir etmeye çalıştı.

        Bu sırada İbrahim Ü. idaresindeki 16 APE 719 plakalı otomobil, sağ şeritte bekleyenlere ve araçlarına çarptı.

        Kazada Emir Faruk A (25), Sinan Atahan ve Serhat Kaplan yaralandı.

        Kazanın şiddetiyle İbrahim Ü'nün kullandığı otomobil, çarptığı aracı bir süre sürükledi.

        Sağlık ekipleri Emir Faruk A'nın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralılar ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Ü'nün alkollü olduğu öne sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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