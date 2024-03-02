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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 16:11 Güncelleme: 02.03.2024 - 16:11
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞ

        Hakemler:Kaan Büyükçil, Muhammed Murat Zafer, Hasan Ok

        Bursa Uludağ Basketbol: Williams 23, Coulibaly 6, Eda Şahin 15, Wallace 6, Fluker 20, Gülfer Tokatlı, Efsun Çelik

        Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan, Thomas 9, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Pelin Derya Bilgiç 6, Gamze Takmaz, İlayda Güner 7, Cannon 8, Coates 15, Zec 14

        1. Periyot: 7-13

        Devre: 27-33

        3. Periyot: 56-50

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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