İnegöl'de darbedilen genç, hastaneye kaldırıldı

Rabia Ş'nin ağabeyi F.Ş, düğün alışverişi için dışarı çıktıkları sırada Kadir D'yi darbetti. F.Ş, daha sonra kardeşini de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

İddiaya göre Kadir D. (22), kız arkadaşı Rabia Ş'yi ikamet ettiği Çorum'un Alaca ilçesinden rızasıyla alıp İnegöl'e getirdi.

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