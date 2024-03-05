Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de darbedilen genç, hastaneye kaldırıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız arkadaşının ağabeyi tarafından darbedildiği öne sürülen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 05.03.2024 - 16:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de darbedilen genç, hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız arkadaşının ağabeyi tarafından darbedildiği öne sürülen kişi yaralandı.

        İddiaya göre Kadir D. (22), kız arkadaşı Rabia Ş'yi ikamet ettiği Çorum'un Alaca ilçesinden rızasıyla alıp İnegöl'e getirdi.

        Rabia Ş'nin ağabeyi F.Ş, düğün alışverişi için dışarı çıktıkları sırada Kadir D'yi darbetti. F.Ş, daha sonra kardeşini de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

        Yaralanan Kadir D. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Almanya vize başvurularında yeni dönem
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        9 kişinin öldürüldüğü vahşet ambulans kamerasında!
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Bakan Tekin'den yeni müfredat açıklaması
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Araç sigortası için kritik karar
        Araç sigortası için kritik karar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Dünyada 23'üncü sıradalar
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Yarısı sabit kur, yarısı güncel kur!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        Yarın nikahları kıyılacaktı; kaçırdığı kızın ağabeyi darbetti, yüzüne biber...
        Yarın nikahları kıyılacaktı; kaçırdığı kızın ağabeyi darbetti, yüzüne biber...
        Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı
        Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı
        BEBKA'dan çevrim içi açık öğrenme platformu
        BEBKA'dan çevrim içi açık öğrenme platformu
        Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Bursa'da 7-8 Mart'ta düzenlenecek
        Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Bursa'da 7-8 Mart'ta düzenlenecek
        Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, yeni döneme ilişkin projelerini anlattı
        Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, yeni döneme ilişkin projelerini anlattı
        Otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarla en yüksek şubat ayı ihracatına imza...
        Otomotiv endüstrisi 3,1 milyar dolarla en yüksek şubat ayı ihracatına imza...