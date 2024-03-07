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        Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Bursa'da başladı

        Bursa'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik organize edilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 15:30 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:42
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        Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Bursa'da başladı
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        Bursa'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik organize edilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen fuar, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

        Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı

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