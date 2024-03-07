Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Bursa'da başladı
Bursa'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik organize edilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı.
Bursa'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda gençlere yönelik organize edilen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği başladı.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen fuar, ilk gününde yoğun ilgi gördü.
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