Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Bursa'da başladı

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen fuar, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

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