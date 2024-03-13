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        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 07:29 Güncelleme: 13.03.2024 - 07:40
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        Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Doğanköy Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir palet imalat fabrikasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Söndürme çalışmalarına yardım eden bir işçi, yanan paletin koluna düşmesi sonucu hafif yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi tamamlanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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