Bursa'da kar payı dolandırıcılığı şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceklerini söyleyip kaçtıkları iddia edilen ve polis operasyonunda yakalanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kuyumculuk yapan ve müşterilerine kar payı vereceğini söyleyerek karşılığında para ve altın alıp dolandırdığı öne sürülen iş yeri sahipleri İ.K. (49) ve eşi Ö.K. (46) ile çalışan M.Y'nin (31) Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.