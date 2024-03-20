GÜNCELLEME - Bursa'da kar payı dolandırıcılığının 3 şüphelisinden 2'si tutuklandı

Bursa'da müşterilerinin altınlarını emanet aldıktan sonra kar payı vereceklerini söyleyip kaçtıkları iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kuyumculuk yapan ve müşterilerine kar payı vereceğini söyleyerek karşılığında para ve altın alıp dolandırdığı öne sürülen iş yeri sahipleri İ.K. (49) ve eşi Ö.K. (46) ile çalışan M.Y'nin (31) Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K. ve M.Y. tutuklandı, Ö.K. ise serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi İ.K'nin emniyetteki ifadesinde, müşterilerden topladığı paraları fiyatların yükselmesi nedeniyle altına çeviremediğini, bu yüzden iş yerini kapatıp gittiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan zanlıların 104 kişiyi yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü. İ.K'nin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise işlerinin kötüye gittiğini ve emanet aldığı altın ile dövizlerin karşılığını sahiplerine veremediğini belirttiği kaydedildi. Bunun üzerine müşterilerinin, iş yerine gelerek tehdit etmeye başladığını ve kısa süreliğine çocuklarını Bolu'ya bırakmak için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını ileri süren İ.K'nin burada polise teslim olduğunu anlattığı, aldıklarının karşılığında kar payı vadettiği iddiasını reddettiği belirtildi.