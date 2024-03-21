Bursa'da iki bina arasındaki boşlukta asılı kalan otomobilin sürücüsü hastanede öldü

Mehmet Ulu idaresindeki 16 NU 725 plakalı otomobil, yoldan çıkarak 3. Dağ Sokak ile Çayır Sokak kesişiminde bulunan iki bina arasındaki dar boşlukta dik şekilde asılı kalmıştı. İtfaiye ekiplerince askıda kalan otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan Ulu, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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