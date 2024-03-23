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        Bursa'da kardeşini bıçakla rehin alan zanlı tutuklandı

        Bursa'da kız kardeşini bıçakla rehin alan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 17:28 Güncelleme: 23.03.2024 - 17:28
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        Bursa'da kardeşini bıçakla rehin alan zanlı tutuklandı
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        Bursa'da kız kardeşini bıçakla rehin alan zanlı, tutuklandı.

        Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Tepe Sokağı'nda M.A. (48), ablası N.A'yı babaevinin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla rehin aldı.

        Ailenin diğer bireyleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine kurtarma operasyonu için polis ekipleri sevk edildi.

        M.A, müzakereci ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen teslim olmadı.

        Balkondan içeri girdikleri sırada kardeşinin bir anlık dalgınlığından yararlanan N.A, kaçarak polislerin yanına sığındı.

        Ablasını kovaladığı sırada polis ekiplerince yakalanan M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        M.A'nın, Uşak Kapalı Cezaevi'nden izinli çıkarak ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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