Bursa'da kardeşini bıçakla rehin alan zanlı tutuklandı

M.A, müzakereci ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen teslim olmadı.

Ailenin diğer bireyleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine kurtarma operasyonu için polis ekipleri sevk edildi.

Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi 3. Tepe Sokağı'nda M.A. (48), ablası N.A'yı babaevinin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla rehin aldı.

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