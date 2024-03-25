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        Bursa'da evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında anne ve oğlu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:43 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:43
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        Bursa'da evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında anne ve oğlu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

        Kemerçeşme Mahallesi 9. Ufuk Sokak'taki 3 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evde Eda İ. ve oğlu Ayhan İ'nin mahsur kaldığını belirledi.

        Ekiplerin çalışması sonucu anne ile yangında yaralanan oğlu kurtarıldı.

        Bu sırada, binadan kendisinden sonra çıkarılan Ayhan İ'yi sedyede gören kadın baygınlık geçirdi. Anne ve oğlu ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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