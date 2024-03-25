Bursa'da evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve oğlu kurtarıldı

Bu sırada, binadan kendisinden sonra çıkarılan Ayhan İ'yi sedyede gören kadın baygınlık geçirdi. Anne ve oğlu ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kemerçeşme Mahallesi 9. Ufuk Sokak'taki 3 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir evde çıkan yangında anne ve oğlu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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