Bursa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarını destekleyeceklerini duyurdu

Bursa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarının destekleyeceklerini bildirdi.

MÜSİAD Bursa Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Bursa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına konuşan Tahsin Kara, genel seçimlerin, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası ilişkilerini belirleyen ekonomik siyasi, sosyal ve kültürel alanlarında, genel yaşam standartlarını daha üst seviyeye çıkarma politikalarını oluşturan kararların alınmasını belirleyen seçmen tercihlerinden oluştuğunu söyledi.

Türk halkının çeşitli dönemlerde bu politikaların belirlenmesi yönünde özgür iradesini ortaya koyarak genel siyasi tercihlerinde bulunduğunu hatırlatan Kara, "En son 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan genel seçimlerde de cumhurbaşkanlığı sistemine dayalı olarak oy kullanmış olup, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028 yılına kadar yerli ve milli politikalar uygulanması hususunda güvenoyu vererek iradesini tecelli ettirmiştir." dedi.

Bugüne kadar yapılan hizmetleri teminat olarak gördüklerini ve bundan sonra yapılacakların da bu yönde olacağına inandıklarını vurgulayan Kara, şunları kaydetti:

"Bizlerin adresi bellidir. Daha yaşanabilir, refahı yüksek şehirler için, ecdadımızın bakiyesini artırarak geliştirecek bir yapıya kavuşmak için destekleyeceklerimiz net bir şekilde ortadadır. İradenizi ortaya koyacağımız yegane mecra, ülkemizi asli unsurlarının ve misyonunun doğrultusuna çeviren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hareket merkezidir. Bu bağlamda sonuç olarak Bursa'mızda bu hareketin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti adayı Alinur Aktaş'ın temsiliyetinde, diğer ilçe belediyelerindeki Cumhur İttifakı başkan adaylarını 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde büyük hedeflere ulaşma yolunda ve de ecdat emaneti Bursa'ya 'Vefa yakışır' düsturuyla tüm gücüyle desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."