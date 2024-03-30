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        Bursa'da şarampole devrildikten sonra yanan azot yüklü tankerin sürücüsü öldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan azot yüklü tankerin şoförü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 00:48 Güncelleme: 30.03.2024 - 00:54
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        Bursa'da şarampole devrildikten sonra yanan azot yüklü tankerin sürücüsü öldü
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde şarampole devrildikten sonra yanan azot yüklü tankerin şoförü hayatını kaybetti.

        Şener Tokgöz (56) idaresindeki tanker, Bursa-Ankara kara yolunun Ümitalan Rampası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki şarampole devrildi.

        Devrilmenin etkisiyle tankerde çıkan yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

        Kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Tokgöz'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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