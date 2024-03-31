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        Bursa'da sanatçı Bülent Akay "Hacivat" kostümüyle oyunu kullandı

        Yurt içi ve dışındaki bazı etkinliklerde yıllardır "Hacivat" karakterini canlandıran sanatçı Bülent Akay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başına kostümüyle geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:14 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:14
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        Bursa'da sanatçı Bülent Akay "Hacivat" kostümüyle oyunu kullandı
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        Yurt içi ve dışındaki bazı etkinliklerde yıllardır "Hacivat" karakterini canlandıran sanatçı Bülent Akay, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık başına kostümüyle geldi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı 65 yaşındaki Akay, Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1198 numaralı sandıkta oyunu kulandı.

        Sahnede giydiği "Hacivat" kostümüyle okula gelen Akay, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı.

        Bülent Akay, AA muhabirine, 20 yılı aşkın süredir, Bursa'nın simgesi "Hacivat ile Karagöz" oyununda sahne aldığını söyledi.

        "Bursa'nın Karagöz'ü" Hüseyin Bağlar ile yaklaşık 15 yıl aynı sahneyi paylaştıklarını anlatan Akay, şöyle konuştu:

        "Kendisi rahmetli oldu ama onun yerini alan, genç kardeşlerimiz var 'Karagöz'ü canlandıran. Bugün gelecekti ama mazeret çıkardı. Çok uğraşmaya gelmez tabii, Karagöz o ne yapsa yeridir. Çok iyi tepkiler aldım bugüne kadar. Bugün de görenler, 'Sizi geçen yıldan görmüştüm Hacivat kostümüyle.' dediler. 'Madem geçen yıl olumlu tepkiler aldık, bu yıl da yapayım.' dedim. Nasreddin Hoca kendi memleketinde, Keloğlan kendi memleketinde oylarını kullanıyor, neden Hacivat ile Karagöz kendi memleketinde oyunu kullanmasın? Bu güzelim havada herkesi oyunu kullanması için davet ediyoruz. Bu bir vatandaşlık görevidir, ben de bu göreve örnek olabiliyorsam ne mutlu. İnşallah seçim sonuçları vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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